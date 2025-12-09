Más Información
Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano
Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes
Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice
Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados
Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico
Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca
César Duarte comparece ante jueza en penal del Altiplano; buscan vincularlo por presunto lavado de dinero
¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU por el que Trump amaga con imponer aranceles?; te explicamos
Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad
Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero
VIDEO Hallan a pareja sin vida en colonia Lindavista; una de las víctimas era abogado que litigó temas de despojos en Ecatepec
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo, pidió a la Corte Suprema autorizar su salida de la cárcel para realizarle una intervención quirúrgica debido al deterioro de su estado de salud, según documentos obtenidos por AFP.
"Todos los nuevos documentos médicos recientemente aportados (...) revelan un empeoramiento significativo del cuadro de salud" de Bolsonaro que demanda su "inmediata internación", señalan sus abogados en la solicitud.
Piden también que el expresidente pueda cumplir en casa su sentencia por razones "humanitarias", como ya habían solicitado semanas atrás.
Lee también Cámara Baja de Brasil vota ley que reduciría pena de Bolsonaro; estaría 2 años en la cárcel
El líder ultraderechista, de 70 años, fue hallado culpable en septiembre de haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.
A finales de noviembre ingresó en prisión, en unas dependencias policiales en Brasilia.
Los abogados solicitan autorización para trasladarlo a un hospital de Brasilia para someterse a dos cirugías urgentes: un "bloqueo anestésico del nervio frénico" para tratar el hipo, y una cirugía para reparar una hernia inguinal.
Bolsonaro, con varios problemas de salud
Según el informe médico, ambas intervenciones requieren hospitalización de 5 a 7 días y anestesia general.
Bolsonaro, que estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, ingresó en prisión unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica.
Permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor, y recibe visitas breves de sus hijos y su esposa dos días por semana.
Lee también Hijo de Bolsonaro podría retirar su precandidatura por un "precio"; pediría amnistía para su padre
El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.
En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril.
Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo y crisis de hipo que le han provocado falta de aire y desmayos, según los documentos médicos.
La defensa aún espera respuesta de un recurso que introdujo a finales de noviembre para pedir la "nulidad" del juicio.
El supremo ya había rechazado de forma unánime un primer recurso y dado por cerrado el periodo para apelar nuevamente.
Prohibir redes sociales a menores "no es nuestra opción", dice X; Meta advierte: jóvenes irán a apps "menos reguladas"
desa/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]