La defensa del expresidente brasileño , condenado a 27 años de prisión por golpismo, pidió a la Corte Suprema autorizar su salida de la cárcel para realizarle una intervención quirúrgica debido al deterioro de su estado de salud, según documentos obtenidos por AFP.

"Todos los nuevos documentos médicos recientemente aportados (...) revelan un empeoramiento significativo del cuadro de salud" de que demanda su "inmediata internación", señalan sus abogados en la solicitud.

Piden también que el expresidente pueda cumplir en casa su sentencia por razones "humanitarias", como ya habían solicitado semanas atrás.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue hallado culpable en septiembre de haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

A finales de noviembre ingresó en prisión, en unas dependencias policiales en Brasilia.

Los abogados solicitan autorización para trasladarlo a un hospital de Brasilia para someterse a dos cirugías urgentes: un "bloqueo anestésico del nervio frénico" para tratar el hipo, y una cirugía para reparar una hernia inguinal.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala el garaje de su residencia en Brasilia el 11 de septiembre de 2025. Foto: AFP/Archivo
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala el garaje de su residencia en Brasilia el 11 de septiembre de 2025. Foto: AFP/Archivo

Bolsonaro, con varios problemas de salud

Según el informe médico, ambas intervenciones requieren hospitalización de 5 a 7 días y anestesia general.

Bolsonaro, que estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre, ingresó en prisión unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica.

Permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor, y recibe visitas breves de sus hijos y su esposa dos días por semana.

El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.

En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril.

Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo y crisis de hipo que le han provocado falta de aire y desmayos, según los documentos médicos.

La defensa aún espera respuesta de un recurso que introdujo a finales de noviembre para pedir la "nulidad" del juicio.

El supremo ya había rechazado de forma unánime un primer recurso y dado por cerrado el periodo para apelar nuevamente.

