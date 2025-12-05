São Paulo.- El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

La elección de Flávio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado, según aseguró el dirigente del PL.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", comentó Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

Lee también Bolsonaro permanecerá en prisión al menos 7 años; podrá solicitar régimen de prisión semiabierta hasta 2033

Elecciones presidenciales en Brasil

En las elecciones de octubre de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para aspirar a un mandato de cuatro años que iniciará en enero de 2027.

Su elección como candidato despeja las dudas que se habían abierto en la derecha tras la inhabilitación política de su padre, por haber cometido delitos electorales en 2022, y su posterior condena de cárcel por liderar un golpe de Estado para tratar de retener el poder tras su derrota en los comicios de ese año.

Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.

Flavio Bolsonaro dice que no se quedará "de brazos cruzados"

En su mensaje, el senador enumeró una serie de problemas que, según él, aquejan al país bajo la actual administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y apuntó directamente a la corrupción y la falta de seguridad.

"Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro", escribió.

Asimismo, manifestó que no va a "quedar de brazos cruzados" viendo "cómo la esperanza de las familias se apaga" y cómo "sucumbe" la democracia brasileña.

Lee también Bolsonaro pierde cargo dentro de su partido por condena en prisión

El discurso culminó con un mensaje de fe, característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión.

"Creo en un Dios que no abandona a nuestra nación", sentenció y dijo que confía en que Dios "irá al frente, abriendo puertas, derrumbando murallas y guiando cada paso de esta jornada".

El anuncio de Flávio Bolsonaro, considerado por analistas como uno de los hijos más moderados del expresidente, se produjo en un momento de intensas negociaciones en el campo de la derecha, en el que se barajaban varios nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la ex primera dama, Michelle Bolsonaro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc