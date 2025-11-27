Más Información

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron

Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Caso Carlos Manzo avanza; escoltas y “El Licenciado” quedan vinculados a proceso por homicidio

Caso Carlos Manzo avanza; escoltas y “El Licenciado” quedan vinculados a proceso por homicidio

Cinco marinos resultan heridos tras explosión de embarcación en Marina Cozumel; manipulaban combustible

Cinco marinos resultan heridos tras explosión de embarcación en Marina Cozumel; manipulaban combustible

Lo que se sabe hasta el momento del papel de "El Goofy" en el asesinato del abogado David Cohen

Lo que se sabe hasta el momento del papel de "El Goofy" en el asesinato del abogado David Cohen

¿Qué pasa con los gatitos de Los Pinos?; piden ayuda para Presicat y más felinos que vivían en el recinto

¿Qué pasa con los gatitos de Los Pinos?; piden ayuda para Presicat y más felinos que vivían en el recinto

Se registra balacera en colonia Hipódromo Condesa; reportan una persona muerta

Se registra balacera en colonia Hipódromo Condesa; reportan una persona muerta

Delincuencia organizada también realiza inteligencia, dice funcionario de Jalisco tras desaparición de agentes federales

Delincuencia organizada también realiza inteligencia, dice funcionario de Jalisco tras desaparición de agentes federales

Brasilia,.- El Partido Liberal (PL) anunció este jueves que, por imperativos de la ley brasileña, suspendió de su cargo en esa formación al exmandatario , quien el pasado martes comenzó a cumplir una condena a 27 años de cárcel por golpismo.

El líder de la ultraderecha era hasta ahora presidente de honor del PL, una función por la que recibía un salario de 33 mil 873 reales (seis mil 391 dólares) que también le fue suspendido, de acuerdo a una nota oficial divulgada por esa formación conservadora.

El PL explicó que, según las leyes brasileñas, una persona que, como Bolsonaro, tiene "suspendidos todos sus derechos políticos" por una decisión judicial, no puede ocupar cargos ni ser remunerada por un partido.

Lee también

El exmandatario fue condenado a 27 años de cárcel después de ser hallado culpable de una conspiración que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en los comicios de octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección.

El líder de la ultraderecha estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares impuestas en el marco del proceso, y el pasado sábado había sido transferido a dependencias de la Policía Federal en Brasilia, tras intentar dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.

El pasado martes, la y decidió que el exmandatario comience a cumplir la pena en la misma sala de la Policía Federal en la que ya estaba recluido.

Se trata de una sala de 12 metros cuadrados que tiene como todo mobiliario una cama individual, una pequeña mesa, una nevera, un televisor y unas estanterías de madera, con paredes pintadas de color blanco y sin ningún cuadro ni adorno, según unas imágenes difundidas por la propia Policía Federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Estos programas Bienestar que no entregarán tarjeta sin CURP certificada: ¿cómo obtenerla rápido? Foto: Banco del Bienestar / RENAPO

Estos programas Bienestar no entregarán tarjeta sin CURP certificada: ¿cómo obtenerla rápido?

Pensión Bienestar para Adultos Mayores ¿Habrá aumento en 2026 Lo que sabe sobre el monto y el calendario de pagos. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Habrá aumento en 2026? Lo que se sabe sobre el monto y el calendario de pagos

Happy Thanksgiving Day. iStock/ Choreograph

¿Qué significa el Thanksgiving? Por qué se celebra, historia, frases e imágenes para enviar

Stranger Things 5. Foto: (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Hawkins existe? Estos son los lugares donde se filmó Stranger Things y que puedes conocer

Renovación de visa americana. iStock

¿Cómo saber por qué te negaron la visa americana de turista? Así puedes averiguarlo