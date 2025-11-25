Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Río de Janeiro.- El expresidente de , Jair Bolsonaro, que está prisión preventiva en una celda de la Policía Federal en Brasilia desde el sábado, pidió al Congreso que vote una amnistía a favor de los condenados por golpismo, dijo este martes uno de sus hijos.

"Me pidió que insistiésemos con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para que pongan en votación el proyecto de amnistía. Es una petición directa suya a los presidentes Hugo Motta (de la Cámara) y Davi Alcolumbre (del Senado)", afirmó el senador Flávio Bolsonaro en declaraciones a periodistas tras visitar a su padre.

Tanto la familia del líder ultraderechista como sus correligionarios del Partido Liberal (PL) aseguran que, tras el encarcelamiento de Bolsonaro y su condena a 27 años de prisión por golpismo, la prioridad será luchar por la votación de la amnistía en el Congreso.

Lee también

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva (11/09/2025). Foto: AFP
Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva (11/09/2025). Foto: AFP

El proyecto de amnistía para beneficiar a los condenados por golpismo en Brasil, principalmente a Bolsonaro, fue presentado por el PL hace dos meses a consideración del Parlamento, pero hasta ahora no ha entrado en la pauta de votaciones.

Según Flávio Bolsonaro, los votos del PL, la primera minoría en la Cámara de Diputados y una de las principales fuerzas en el Senado, y de sus aliados son suficientes para garantizar la aprobación de la amnistía.

El líder de la ultraderecha, ya condenado por golpismo, estaba en prisión domiciliar desde agosto pasado.

El sábado pasado, la Corte Suprema ordenó la prisión preventiva luego de que Bolsonaro utilizara una soldadura para quemar la tobillera electrónica con la que se controlan sus movimientos.

El expresidente atribuyó la manipulación de la tobillera a la confusión mental que le provocó la mezcla de medicinas recetadas por sus médicos.

Además de Flávio, el expresidente también recibió este martes la visita de otro de sus hijos, el concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, quien también manifestó su preocupación por el estado de salud de su padre.

Lee también

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo y actual senador Flavio Bolsonaro quien es investigado por la Fiscalía de Río de Janeiro por sospechas de corrupción. Foto: AFP
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo y actual senador Flavio Bolsonaro quien es investigado por la Fiscalía de Río de Janeiro por sospechas de corrupción. Foto: AFP

El concejal atribuyó la detención de su padre a una "persecución política" y afirmó que ahora también sufre "torturas" por las privaciones que está sufriendo en la detención.

Flávio Bolsonaro exigió un "trato digno" a su padre, recordó que necesita una "alimentación especial" debido a las cirugías intestinales que ha tenido en los últimos años, y responsabilizó a los jueces del Supremo por cualquier problema de salud que su padre pueda sufrir en la detención.

"Él tuvo una crisis de hipo entre ayer y hoy. Eso nos preocupa. Él termina broncoaspirando y eso puede provocar una infección en el pulmón que puede ser fatal", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno