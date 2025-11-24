Más Información

Fátima Bosch: Sheinbaum rechaza que su gobierno intervino en triunfo de Miss Universo 2025; "es hasta ridículo", señala

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Caso Fede Dorcaz: vinculan a proceso a presuntos responsables del asesinato del modelo y cantante argentino

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano; allanar embajada de México está fuera de toda norma, advierte

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Sheinbaum y Salma Hayek se conocen en Veracruz; Presidenta presume foto al lado de la actriz

Doble feminicidio en Chimalhuacán; Teresa vio morir a sus dos hijas y crimen sigue impune

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Campo Algodonero, memoria de la lucha contra feminicidios

Buscan visibilizar violencia económica; 566 mujeres han pedido ayuda

Río de Janeiro. La Sala Primera de la , por unanimidad, refrendó este lunes la orden de detención preventiva dictada el sábado contra el expresidente , que lo mantiene preso en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Los cuatro miembros de la sala respaldaron la decisión de convertir la detención domiciliaria en prisión preventiva y ordenar el encarcelamiento de Bolsonaro, dictada por el magistrado , instructor del proceso en el que el líder de la ultraderecha fue condenado por golpismo.

El primero en votar fue el propio Moraes, que el sábado ordenó el traslado del expresidente a una celda en la sede de la Policía Federal por considerar que había "riesgo de fuga" luego de que Bolsonaro dañara la con la que se le controlaban los movimientos.

Enseguida se pronunciaron, también con voto favorable, los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin, ambos postulados como miembros del Supremo por el presidente , de quien el primero era ministro de Justicia y el segundo abogado personal.

La última en pronunciarse en un juicio virtual que duró menos de cuatro horas fue la magistrada Cármen Lúcia Antunes, que igualmente respaldó la decisión de sus colegas.

En su voto de este lunes, Moraes afirmó que Bolsonaro violó "dolosa y conscientemente" la tobillera electrónica que se le había como medida cautelar mientras permanecía en prisión domiciliaria.

De acuerdo con el instructor, en el interrogatorio al que fue sometido el domingo, el nuevamente confesó que inutilizó la tobillera, con lo que cometió una "falta grave" y dejó de cumplir claramente una medida cautelar y le "faltó al respeto a la Justicia".

Para el juez instructor, esa violación, con la intención de obstruir la fiscalización de la detención domiciliar, confirma un "riesgo inminente de fuga".

Igualmente, alegó que la convocatoria de sus seguidores a una vigilia en las proximidades de la residencia de Bolsonaro, que, en su opinión, podía ser utilizada para generar confusión, también constituye una del riesgo de fuga.

Sobre la posible manifestación, Flávio Dino afirmó que "la experiencia reciente demuestra que grupos movilizados en torno al condenado, frecuentemente actuando de forma descontrolada, pueden repetir conductas similares a las del 8 de enero".

Dino hizo referencia a la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de forzar un contra Lula.

"No se descarta, incluso, la hipótesis de intento de ingreso a la residencia del condenado, lo que puede provocar incidentes con los agentes de Policía responsables por su custodia", alegó Dino.

El ex jefe de Estado (2019-2022), condenado a 27 años de prisión por golpismo, confesó el mismo sábado haber quemado con un soldador la tobillera impuesta por el Supremo para controlar sus movimientos.

En una audiencia con un juez el domingo, sin embargo, negó que su intención fuese fugarse y achacó su comportamiento a un episodio de "" y "alucinaciones" producido por la mezcla de medicamentos.

Bolsonaro, que cumplía prisión domiciliaria desde agosto, achacó sus acciones a los efectos colaterales de haber mezclado pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo), según el informe de la .

El exgobernante, de 70 años, arrastra problemas de salud, como crisis de ansiedad, episodios de hipo y vómitos, que atribuye a la grave puñalada que sufrió en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

