Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Brasilia.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado "líder" de una "organización criminal" que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

Antes que Bolsonaro, la primera condena fue la del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro, que fue sentenciado a dos años en régimen abierto, por haber colaborado con la Justicia testificando contra los otros investigados.

El senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente brasileño, se manifestó indignado por el reciente fallo de la Primera Sala de la Corte Suprema y adelantó que "no aceptarán" la condena y que lucharán "hasta el fin".

A puertas de la residencia del ex jefe de Estado, Flávio conversó con periodistas y defendió que su padre, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, "jamás tomó decisiones por fuera de la Constitución".

Fotografía general del juicio por intento de golpe de Estado del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro este martes, en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. FOTO: ANDRE BORGES. EFE

Además, según él, la "felicidad" de los jueces al emitir su voto a favor de la condena delata que este juicio "fue todo menos justo".

Tras el fallo, tanto Flávio como su hermano, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre.

"Suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro", escribieron en sus redes sociales casi al unísono ambos hijos del líder de la ultraderecha brasileña.

En un mensaje más extenso divulgado previo al inicio de la sesión de este jueves, Eduardo, que desde inicios de este año se mudó a Estados Unidos para negociar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, escribió que "todo este teatro", en relación al juicio, es "absolutamente nulo".

Y calificó al juez Alexandre de Moraes, relator del caso que enfrenta Bolsonaro, de "criminal vestido de toga", y lo acusó de utilizar a la justicia como "medio de tortura, amenaza y persecución política".

"Son innumerables las ilegalidades y fraudes procesales cometidos por el criminal Moraes", expresó.

