Más Información

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Explosión en Puente de la Concordia: Sheinbaum va por acciones; anuncia fortalecimiento a seguridad en traslado de combustible

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo

Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo

Brasilia. El expresidente brasileño fue declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno.

y otros siete acusados fueron declarados culpables de los delitos de intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño calificado y deterioro del patrimonio protegido.

Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso, mientras que Luiz Fux defendió la absolución. Se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Lee también

Tras la condena, los ministros debatirán las penas que se aplicarán a los acusados. Las penas previstas por los cinco delitos señalados en la acusación pueden alcanzar los 43 años de prisión.

¿Quiénes son los 7 condenados además de Bolsonaro?

Además de Bolsonaro, también fueron condenados:

  1. Almir Garnier, excomandante de la Marina
  2. Anderson Torres, exministro de Justicia
  3. Augusto Heleno, exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional
  4. Mauro Cid, exayudante de órdenes de la Presidencia
  5. Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa
  6. Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil
  7. Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin (en este caso, por daños graves y deterioro del patrimonio protegido)

El juez Zanin consideró, igual que otros tres jueces, que se había producido un intento de golpe orquestado por Bolsonaro contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La estabilidad de la organización y la propia orientación de las acciones antes y después de las elecciones de 2022 revelan la continuidad del proyecto en torno al objetivo general de la organización, que era mantener a un grupo específico en el poder, independientemente de la voluntad popular", afirmó.

Lee también

El ministro destacó que los actos del 8 de enero de enero de 2023, cuando una multitud irrumpió en las sedes de los poderes, la destrucción del patrimonio de la Unión, los enfrentamientos con policías y periodistas, constituyen una "violencia inequívoca", con el objetivo de crear inestabilidad para justificar medidas de excepción.

"La acción de los ejecutores tenía como objetivo demostrar un alto grado de inestabilidad política, hasta el punto de justificar decretos de excepción", dijo Zanin.

Antes que Bolsonaro, Lula da Silva, fue condenado por corrupción y pasó 580 días preso. Fernando Collor de Mello también fue condenado en 2023 por corrupción.

Con información de O Globo/GDA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Senado analiza dar permisos de trabajo con goce de sueldo para resolver asuntos personales y familiares. Foto: Canva

Trabajadores podrían obtener permiso con sueldo para resolver asuntos personales, como trámites y citas médicas

Beca Universal para primaria Sheinbaum confirma fecha de registro y cuánto dinero recibirán los niños. Foto: EFE / Canva

No te lo pierdas: Sheinbaum confirma fecha de registro de la Beca Universal y cuánto dinero recibirán los niños

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quién no podrá cobrar? Foto: Banco del Bienestar / iStock / Lentochka

Pensión Bienestar. ¿Hay pago el 15 y 16 de septiembre? ¿Quiénes no podrá cobrar?

Visa americana/ iStock/LittleBee80

¿Vas a pedir la visa americana? Este nuevo requisito podría frenar o retrasar tus planes

Memorial 11-S/ Foto: Diana Espinoza

11 de septiembre: Así se conmemorarán los 24 años del atentado a las Torres Gemelas