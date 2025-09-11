Más Información

Miami. Más de 300 ciudadanos surcoreanos detenidos durante una la semana pasada en una planta de vehículos eléctricos de , en el sureste de Georgia (Estados Unidos), están rumbo a su país en un avión fletado por el gobierno asiático, según informó este jueves la cadena FOX.

Los trabajadores fueron liberados de una centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () del sur de Georgia y trasladados en autobús al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, donde los esperaba la aeronave enviada por Corea del Sur, explicó el canal de televisión.

El avión transporta a 330 personas, incluidos 14 inmigrantes chinos y japoneses, de acuerdo a la Cancillería surcoreana.

La repatriación de los trabajadores se da después de su arresto el jueves de la semana pasada en las instalaciones de la Hyundai Motor Group Metaplant America, en la ciudad de Ellabell, donde cientos de agentes irrumpieron en vehículos militares todoterreno y detuvieron a unos 475 trabajadores, incluyendo a los surcoreanos.

Tensión entre EU y Corea del Sur por detención de surcoreanos en redada

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los trabajadores detenidos ingresaron al país ilegalmente, se quedaron más tiempo del permitido por sus visas o ingresaron con exenciones de visa que no les permiten trabajar.

No obstante, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, defendió que dichos trabajadores no iban a trabajar a largo plazo en el país norteamericano, sino que estaban allí para instalar la maquinaria necesaria y regresar a Corea del Sur lo antes posible.

La redada ocurrida en la planta de baterías Hyundai, en construcción, ha marcado un punto de tensión entre Estados Unidos y Corea del Sur, tanto que el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller surcoreano, Cho Hyun, se reunieron este miércoles en Washington.

Por su parte, el Consulado General de México en Atlanta confirmó que entre los arrestados también hay 26 ciudadanos mexicanos, que se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el suroeste de Georgia, y en el Centro de Detención de Stewart, en el sur del estado.

