MC solicita desafuero de Rocha, Inzunza y alcalde de Culiacán; deben enfrentar acusaciones de EU por narcotráfico: Máynez

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Gibrán Ramírez solicitaron el desafuero contra los funcionarios públicos de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

A través de su cuenta de X, el líder emecista compartió la denuncia interpuesta ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados contra el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza.

"Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero", comentó.

Petición de desafuero contra los funcionarios públicos de Sinaloa acusados por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico. Foto: X @AlvarezMaynez

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El pasado miércoles, la justicia estadounidense acusó al mandatario estatal y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios públicos de haberse asociado al Cártel de Sinaloa con el fin de distribuir drogas en Estados Unidos.

Ante esto, Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" las acusaciones en su contra debido a que "carecen de veracidad y fundamento alguno". Agregó que el "ataque" no es nada más contra él, sino contra la autollamada Cuarta Transformación (4T).

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó que "mi posición ante estos hechos es: Verdad, justicia y defensa de la soberanía". En caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) reciba pruebas contundentes a partir de la legislación mexicana, tendrá que proceder.

Sergio Pío se une a la solicitud de desafuero

A través de redes sociales Sergio Pío Esquer informó que se presentí a solicitud de desafuero del gobernador Rocha Moya ante el Congreso de la Unión para que "rinda cuentas ante la justicia".

En el video de un minuto con ocho segundos, Esquer aseguró que "escuchó atentamente" el mensaje de la presidenta y respondió que "le parecieron muy graves sus declaraciones y son un duro golpe para nuestro estado".

El líder empresarial aseguró que al presentarse la solicitud de desafuero, aseguró que lo que esta pasando en el estado de Sinaloa "no es un secreto para nadie".

Aseguró que no hacer caso a la situación sería "hundir aún más a nuestro estado en la grave crisis social política y de seguridad que tantos años nos ha lastimado".

Finalizó exigiendo que todos los sinaloenses merecen saber la verdad.

Hoy presentamos la solicitud de desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya, ante el Congreso de la Unión para que rinda cuentas ante la justicia.



Sinaloa lo reclama. Sinaloa lo merece. pic.twitter.com/l52N64PxAJ — Sergio Pío Esquer (@SergioPioEsquer) May 1, 2026

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