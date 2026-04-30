Marco Antonio Franco Palomera, regidor de MC en el ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco, fue asesinado la mañana de este jueves en ese municipio.

El Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, informó que el ataque ocurrió en la calle 5 de Febrero, en la colonia San Rafael, en la cabecera municipal.

Fueron policías de Talpa de Allende los que localizaron el cadáver del regidor después de escuchar detonaciones de arma de fuego durante su patrullaje y dedicarse a buscar de dónde provenían los disparos; al transitar por la calle 5 de Febrero vieron el cuerpo de un hombre tirado y sin vida, por lo que dieron aviso al Ministerio Público tras resguardar la escena.

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La Fiscalía del estado, por su parte, abrió una carpeta de investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

Franco Palomera contendió como candidato de MC a la presidencia municipal de Talpa de Allende durante la pasada elección de 2024, sin embargo fue derrotado por la candidata de Morena, Patricia Sánchez Moro, quien es la actual alcaldesa.

A través de sus redes sociales la presidenta de MC en Jalisco, Mirza Flores, lamentó lo ocurrido y expresó su confianza en que las autoridades logren resolver este homicidio: “En Movimiento Ciudadano condenamos la violencia y velamos por el esclarecimiento de los hechos. Confiamos en que las autoridades correspondientes harán justicia”.

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