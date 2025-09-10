Más Información

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

El juez Luiz Fux, tercero en votar en el juicio que cursa en el Supremo contra el expresidente brasileño , se pronunció este miércoles por al líder de la ultraderecha de todos los cargos de golpismo y pidió además la "anulación de todo el proceso".

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista .

Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución.

Fotografiado a través de una puerta, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en la entrada de su casa donde se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia, Brasil, el martes 2 de septiembre de 2025. Foto: AP/Archivo
En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

El martes, el primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una "organización criminal", que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados.

El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de "liderar" dicha organización.

"Brasil casi volvió a una dictadura", dijo Moraes.

"Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte", cuestionó en rueda de prensa el senador , hijo del expresidente.

El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación.

En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados "no son susceptibles de amnistía".

