Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue detenida este miércoles en Los Ángeles, California, acusada de trata de menores, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

