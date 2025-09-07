Más Información

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Un Juez de Control , elemento castrense, por su probable participación en los delitos de , privación de la libertad y lesiones en agravio de una menor de 9 años, cometidos dentro de la Guarnición Militar de Cozumel.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que de acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 30 de agosto en la colonia Centro de Cozumel.

El imputado, presuntamente, trasladó a la niña en una motocicleta hasta un domicilio dentro de la Guarnición Militar.

Después la llevó a un área verde, donde habría cometido y la amenazó con hacer daño a su madre si revelaba lo sucedido.

La víctima fue abandonada en una rampa de desembarque de lanchas ubicada en la avenida Rafael E. Melgar, donde posteriormente fue localizada.

Tras el desahogo de pruebas, el Juez de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso contra Jairo “N” e imponerle prisión preventiva oficiosa, medida que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso judicial.

La FGE señaló que continuará con las diligencias correspondientes y reiteró que este caso se persigue bajo los principios de protección a la niñez y garantía de derechos humanos, con el objetivo de evitar impunidad en delitos de violencia sexual contra menores.

