La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó la detención del militar quien sería presunto responsable de de una menor de edad dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en los que resultó agraviada una menor de edad.

Mara Lezama informó que el detenido enfrenta acusaciones por abuso sexual, y lesiones.

El próximo 7 de septiembre, un juez de control del municipio de Cozumel determinará la situación jurídica del imputado, en una audiencia en la que se espera que sea vinculado a proceso por los delitos que se le atribuyen.

Los hechos

De acuerdo con declaraciones de la menor de edad, el militar la obligó a ingresar a un inmueble en donde presuntamente había al menos otras dos niñas.

La menor resistió al forcejeo sexual, lo que provocó que el hombre la subiera a una motocicleta y la arrojara sobre una rampa, lo que le provocó lesiones y raspones.

Ciudadanos realizan protestas

Ciudadanos de Cozumel arribaron a las instalaciones militares y protestaron por lo hechos, pidieron que se hiciera justicia para la niña.

El general Brigadier, Armando Toscano Yáñez, declaró públicamente que se había iniciado una investigación, que las cámaras de videovigilancia de la guarnición estaban a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo () para ubicar al probable responsable “en el caso de haberlo”.

Luego de un dialogo e inconformidad de los ciudadanos, arrojaron piedras, quemaron basura y vandalizaron zonas de las instalaciones.

Presidente municipal se pronuncia

El presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón, solicitó a la Fiscalía investigar hasta las últimas consecuencias y aplicar la ley, además de respaldar a la menor de edad.

Asimismo, aseguró que la niña se encuentran en buen estado, además de mencionar que en los análisis clínicos los resultados apuntan a que fue una presunta , sin que esto se completara.

*Con información de Adriana Varillas.

