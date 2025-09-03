La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó la detención del militar quien sería presunto responsable de abuso sexual de una menor de edad dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en los que resultó agraviada una menor de edad.

Mara Lezama informó que el detenido enfrenta acusaciones por abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones.

El próximo 7 de septiembre, un juez de control del municipio de Cozumel determinará la situación jurídica del imputado, en una audiencia en la que se espera que sea vinculado a proceso por los delitos que se le atribuyen.

De manera puntual hemos dado seguimiento a los hechos denunciados el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en agravio de una menor.



Como resultado de las investigaciones, unas horas después de estos atroces hechos, el probable responsable fue detenido en colaboración con… — Mara Lezama (@MaraLezama) September 3, 2025

Los hechos

De acuerdo con declaraciones de la menor de edad, el militar la obligó a ingresar a un inmueble en donde presuntamente había al menos otras dos niñas.

La menor resistió al forcejeo sexual, lo que provocó que el hombre la subiera a una motocicleta y la arrojara sobre una rampa, lo que le provocó lesiones y raspones.

Ciudadanos realizan protestas

Ciudadanos de Cozumel arribaron a las instalaciones militares y protestaron por lo hechos, pidieron que se hiciera justicia para la niña.

El general Brigadier, Armando Toscano Yáñez, declaró públicamente que se había iniciado una investigación, que las cámaras de videovigilancia de la guarnición estaban a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) para ubicar al probable responsable “en el caso de haberlo”.

Luego de un dialogo e inconformidad de los ciudadanos, arrojaron piedras, quemaron basura y vandalizaron zonas de las instalaciones.

#Entérate #AlMomento En #Cozumel denuncian a militar por presunto abuso sexual de una menor de 9 años, que ayudaba a su familia en la venta de chicharrones. Habitantes de la isla se manifiestan en la entrada del cuartel militar, donde presuntamente la menor fue abusada en el… pic.twitter.com/V0BO7oZrCQ — QuintanaRooNews (@quintanaroonews) August 31, 2025

Presidente municipal se pronuncia

El presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón, solicitó a la Fiscalía investigar hasta las últimas consecuencias y aplicar la ley, además de respaldar a la menor de edad.

Asimismo, aseguró que la niña se encuentran en buen estado, además de mencionar que en los análisis clínicos los resultados apuntan a que fue una presunta violación, sin que esto se completara.

*Con información de Adriana Varillas.

