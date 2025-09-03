Culiacán, Sin.- Las clases en el turno vespertino volvieron a ser suspendidas en los planteles educativos de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, ante nuevos hechos de violencia reportados como enfrentamientos entre grupos rivales, en los que presuntamente hay una persona muerta, por lo que las fuerzas federales y estatales volvieron a esa zona.

A través de las líneas de emergencia, vecinos de esa sindicatura que el martes pasado decidieron no enviar a sus hijos a clases por los enfrentamientos armados, volvieron a saturar con llamadas, para notificar de la presencia de grupos armados en sus calles, la tarde de este miércoles.

Las versiones que se han dado a conocer, sobre estos nuevos hechos, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, es que hay una persona muerta en una de las vialidades del centro, por lo que el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, formaron varios grupos para desplegarse por toda esa zona.

Elementos de seguridad resguardan la zona donde se reportaron enfrentamientos armados (03/09/2025). Foto: Cortesía

A través de un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que se tienen reportes de disparos en dicha sindicatura, por lo que se desplazo personal federal y estatal para atender esa situación.

Se conoce que los planteles educativos, del nivel básico y de bachillerato, suspendieron clases nuevamente, pero ahora solo en el horario vespertino, ya que las confrontaciones armadas, iniciaron por la tarde de este miércoles.

