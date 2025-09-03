Más Información

Una escuela primaria sufrió daños en uno de sus muros debido a la caída de un árbol que venció por las registradas la noche del martes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Debido a que el incidente se registró la noche del martes, no hubo personas o estudiantes lesionados, ya que el plantel estaba vacío.

Fueron tres los árboles que vencieron por las lluvias, uno de ellos, el más grande, cayó en uno de los muros de la Escuela Primaria Lorenzo Pedrero, ubicada en la colonia Lindavista Vallejo.

Árbol cae sobre primaria en Gustavo A. Madero; muro colapsa y suspenden clases. Foto: Especial
Además del muro, el árbol derribó parte de una malla ciclónica.

Fue hasta la mañana de hoy miércoles que cuadrillas de servicios urbanos de la alcaldía Gustavo A. Madero acudieron para seccionar los árboles caídos.

Otros de los trabajadores retiraron los ladrillos del muro derribado.

Debido a lo ocurrido se suspendieron las clases en la primaria pública.

