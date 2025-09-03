Más Información

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua, una organización criminal que se expande por América Latina; un repaso por su origen, líder y delitos atribuidos

Tren de Aragua, una organización criminal que se expande por América Latina; un repaso por su origen, líder y delitos atribuidos

FOTOS: China presume sus nuevas armas en desfile militar; exhibe sus misiles balísticos y nucleares

FOTOS: China presume sus nuevas armas en desfile militar; exhibe sus misiles balísticos y nucleares

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

El huracán se intensificó en el océano Pacífico y, junto con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste y occidente del país, además de rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones se mantendrán en las próximas horas, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones en zonas costeras y atender las recomendaciones de las autoridades.

Lee también

Por otra parte, el frente frío número 1 generará rachas de viento de 40 a 60 km/h en el noreste del país, así como chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el sureste, la onda tropical número 30 y el ingreso de humedad del mar Caribe favorecerán lluvias fuertes a muy fuertes, incluida la Península de Yucatán. En tanto, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán precipitaciones similares en el centro y oriente del país.

Lee también

¿Cómo estará el clima en cada estado?

  • Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit: lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento intensas y oleaje elevado.
  • Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: lluvias fuertes y rachas de viento de 40 a 60 km/h.
  • Campeche, Yucatán y Quintana Roo: lluvias fuertes a muy fuertes por la onda tropical núm. 30.
  • Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala: lluvias fuertes a muy fuertes por canal de baja presión e ingreso de humedad.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses