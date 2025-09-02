La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población en general, pero específicamente a las personas que habitan el noroeste de México, a extremar precauciones ante los efectos del ciclón "Lorena", que actualmente está en desarrollo cerca de las costas de Colima y con dirección hacia Baja California Sur, donde impactará entre el viernes y sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que, desde hoy hasta el próximo sábado, Lorena, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionará lluvias de muy fuertes a torrenciales, con acumulados de 250 a 350 milímetros (mm), en el occidente y noroeste de México.

Fabián Vázquez Romaña, titular de la Conagua, explicó que las 12:15 horas de hoy, Lorena se ubicó aproximadamente a 360 kilómetros (km) al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 490 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h.

Lee también Depresión tropical Doce-E se convierte en tormenta Lorena; se prevén lluvias intensas y oleaje elevado

¿En qué estados se prevén lluvias?

Para hoy y mañana, se pronostican lluvias de muy fuertes, de 50 a 75 mm, a intensas, de 75 a 150 mm, en:

En el sur de Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Además se prevén rachas de viento de muy fuertes a intensas en las costas de esas entidades, las cuales, incluso, podrían alcanzar de 100 a 120 km/h en el litoral de Baja California Sur. Asimismo, se prevé oleaje elevado en zonas costeras de las entidades mencionadas.

Ciclón "Lorena": ¿Cuándo se prevé que toque tierra?

Señaló que Lorena podría evolucionar a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, durante el miércoles o jueves, para después volver a ser una tormenta tropical.

Para el jueves y viernes, conforme Lorena se desplace hacia la península de Baja California, las lluvias podrían ser de intensas a torrenciales en el sur de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y los vientos, de 100 a 120 km/h, se mantendrían en las costas de Baja California Sur, y de menor intensidad en costas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Respecto al oleaje, se prevé que sea de 4.5 a 6 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur y menores en el golfo de California y los litorales de Sonora y Sinaloa.

Lee también Intensas lluvias en Baja California Sur dejan afectaciones en el estado; hay un hombre muerto, inundaciones y cortes de servicios

Una fuerte lluvia azota varios estados del país (22/08/2025). Fotos: Francisco Rodríguez

Se estima que Lorena toque tierra la mañana del viernes, en la costa occidental de Baja California Sur y, luego de cruzar la península, el sábado, alcance las costas de Sonora, para empezar a debilitarse gradualmente en tierra, al tiempo que disminuyan sus efectos.

Refuerzan vigilancia por ciclón "Lorena"

Ante el desarrollo de "Lorena", Romaña informó que las áreas técnicas de Conagua mantienen especial vigilancia sobre las presas, ríos y otros cuerpos de agua ubicados en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, particularmente las que están a más de 90 % de llenado, como son Abraham González y Las Lajas, en Chihuahua, así como Picachos y Santa María, en Sinaloa.

En cuanto a la capacidad de respuesta ante emergencias hidrometeorológicas, aseguró que Conagua mantiene preparadas a sus brigadas en todo el país, principalmente en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, con el fin de contribuir en la atención a la población que pudiera resultar afectada.

Lee también Miles de niños no tuvieron regreso a clases en 4 estados

Emiten recomendaciones por ciclón "Lorena"

En representación de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicación de la CNPC, llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado ante el pronóstico del SMN.

Entre las principales recomendaciones a la ciudadanía se encuentran: evitar cruzar ríos, arroyos o pasos de agua, no transitar cerca de laderas que puedan registrar deslizamientos, retirar de azoteas objetos que los vientos puedan arrastrar, limitar la movilidad ante lluvias intensas y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

La directora explicó que la CNPC, en estrecha coordinación con gobiernos estatales y municipales, mantiene activos los protocolos de protección civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales. En el caso de la tormenta tropical Lorena, se han emitido 10 productos de alertamiento para fortalecer la prevención.

Lee también Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico; habrá lluvias intensas y oleaje elevado

Tormenta tropical lorena, Foto: Conagua

En suma, la CNPC desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (Misión ECO) al estado de Baja California Sur, con el fin de respaldar y fortalecer las acciones preventivas en las que participan los tres órdenes de gobierno.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, la CNPC realiza recorridos de supervisión en zonas identificadas como de riesgo y desarrolla campañas de comunicación de riesgo para que la población actúe de manera oportuna ante una emergencia. Asimismo, se visitan los refugios temporales para garantizar que cuenten con condiciones seguras, habitables y sanitarias, lo que también contribuye a la prevención de enfermedades.

Actualmente, se cuenta con un universo de mil 8 refugios disponibles listos para activarse de acuerdo con las necesidades: 169 en Baja California Sur, 236 en Colima, 477 en Jalisco y 126 en Sinaloa.

Finalmente, Conagua y la CNPC reiteraron el exhorto a la población a no confiarse, cuidarse y seguir las indicaciones de las autoridades, sobre todo ante los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos.

Lee también Depresión tropical Doce-E se forma en costas de Colima y Michoacán; pronostican intensas lluvias en 4 estados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc