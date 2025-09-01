Más Información

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

En menos de 10 minutos, Rosa Icela entrega informe de gobierno de Sheinbaum; no hubo discurso

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Vieja Corte hereda mil 168 asuntos pendientes a ministros electos; prisión preventiva oficiosa, entre ellos

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

LA PAZ, BCS.- Un sacudió a San José del Cabo en Baja California Sur, donde causó asombro, obligó a implementar protocolos y autoridades reportan algunos daños en supermercado, incluso en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

El temblor ocurrió en el mar, a 10 kilómetros de San José del Cabo, a una profundidad de 10 km, hacia las 14:38 -hora local-.

La dirección de Protección Civil de Los Cabos informó que se encuentran atendiendo llamados de la población por posibles daños a inmuebles; se han desplegado brigadas para verificar y .

Lee también

La dependencia indicó que el sismo fue perceptible en diversos puntos de esta localidad turística y pidió a la población estar atenta ante posibles réplicas.

El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana publicó en sus redes sociales que hasta el momento no se han identificado a , sino solo daños materiales. Sin embargo, también se han presentado crisis nerviosas.

“Protección Civil municipal sigue revisando edificios y hospitales”, indicó.

Usuarios captaron en videos algunos de los daños sufridos en supermercados y en el Aeropuerto de Los Cabos, donde se escuchan alertas, se observan daños en los techos, anaqueles y productos caídos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses