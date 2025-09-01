Más Información
LA PAZ, BCS.- Un sismo de 4.3 grados sacudió a San José del Cabo en Baja California Sur, donde causó asombro, obligó a implementar protocolos y autoridades reportan algunos daños en supermercado, incluso en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.
El temblor ocurrió en el mar, a 10 kilómetros de San José del Cabo, a una profundidad de 10 km, hacia las 14:38 -hora local-.
La dirección de Protección Civil de Los Cabos informó que se encuentran atendiendo llamados de la población por posibles daños a inmuebles; se han desplegado brigadas para verificar y evaluar daños.
La dependencia indicó que el sismo fue perceptible en diversos puntos de esta localidad turística y pidió a la población estar atenta ante posibles réplicas.
El secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana publicó en sus redes sociales que hasta el momento no se han identificado a personas lesionadas, sino solo daños materiales. Sin embargo, también se han presentado crisis nerviosas.
“Protección Civil municipal sigue revisando edificios y hospitales”, indicó.
Usuarios captaron en videos algunos de los daños sufridos en supermercados y en el Aeropuerto de Los Cabos, donde se escuchan alertas, se observan daños en los techos, anaqueles y productos caídos.
