Torreón.- Inició este lunes la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos en el que familiares de personas desaparecidas en México, realizarán por dos semanas búsquedas en penales y centros de rehabilitación de Coahuila.

María de la Luz López Castruita, organizadora de la Búsqueda Nacional en Vida, comentó que la primera semana acudirán al penal de Torreón, el penal femenil de San Pedro y visitarán anexos en Francisco I. Madero y Matamoros. Dijo que en todos los municipios llevarán a cabo actos de visibilización en plazas públicas.

La siguiente semana estarán en Saltillo, donde además de una visita al penal, acudirán al Centro Regional de Identificación Humana y al Servicio Médico Forense.

Comienza Búsqueda Nacional en Vida en Torreón (01/09/2025). Foto: Especial

“Se va a concentrar información del Semefo porque hay muchos cuerpos sin identificar. En el Centro Regional vamos a ver los procesos porque las familias no conocen y tienen la incertidumbre de dejar su muestra de ADN”, comentó Lucy López Castruita, madre de Irma Claribel Lamas López, desaparecida en Torreón hace 17 años.

La búsqueda inició con una marcha de la Alameda Zaragoza a la Plaza de Armas, como parte de los actos de visibilización. Después de colgar y extender los retratos de sus hijos e hijas, continuaron a la iglesia de Guadalupe donde el obispo de la ciudad, Luis Martín, ofreció una misa.

Lucy Castruita recordó que en 2017 ya habían organizado una búsqueda en vida en Torreón, pero en aquel entonces desconocían muchos temas y no se visitaron tantos lugares.

Buscadores inician labores de localización (01/09/2025). Foto: Especial

Aseguró que en otras ciudades han obtenido “positivos”, como llaman a la información que puede llevar a localizar a su ser querido desaparecido.

En esta búsqueda en vida participarán entre 80 y 100 familias de personas desaparecidas de estados como Veracruz, Morelos, Nuevo León, Hidalgo, entre otros.

