Nuevos ministros reciben bastón de mando; sigue la cobertura EN VIVO

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

Torreón.- Inició este lunes la en el que familiares de personas desaparecidas en México, realizarán por dos semanas búsquedas en penales y centros de rehabilitación de Coahuila.

María de la Luz López Castruita, organizadora de la Búsqueda Nacional en Vida, comentó que la primera semana acudirán al , el penal femenil de San Pedro y visitarán anexos en Francisco I. Madero y Matamoros. Dijo que en todos los municipios llevarán a cabo actos de visibilización en plazas públicas.

La siguiente semana estarán en Saltillo, donde además de una visita al penal, acudirán al Centro Regional de Identificación Humana y al Servicio Médico Forense.

Comienza Búsqueda Nacional en Vida en Torreón (01/09/2025). Foto: Especial
“Se va a concentrar información del porque hay muchos cuerpos sin identificar. En el Centro Regional vamos a ver los procesos porque las familias no conocen y tienen la incertidumbre de dejar su muestra de ADN”, comentó Lucy López Castruita, madre de Irma Claribel Lamas López, desaparecida en Torreón hace 17 años.

La búsqueda inició con una marcha de la Alameda Zaragoza a la Plaza de Armas, como parte de los actos de visibilización. Después de colgar y extender los retratos de sus hijos e hijas, continuaron a la iglesia de Guadalupe donde el obispo de la ciudad, Luis Martín, ofreció una misa.

Lucy Castruita recordó que en 2017 ya habían organizado una búsqueda en vida en Torreón, pero en aquel entonces desconocían muchos temas y no se visitaron tantos lugares.

Buscadores inician labores de localización (01/09/2025). Foto: Especial
Aseguró que en otras ciudades han obtenido “positivos”, como llaman a la información que puede llevar a localizar a su ser querido desaparecido.

En esta búsqueda en vida participarán entre 80 y 100 familias de personas desaparecidas de estados como Veracruz, Morelos, Nuevo León, Hidalgo, entre otros.

