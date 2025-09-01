Huitzilac, Mor.- Tres jóvenes que circulaban en motocicleta fueron atacados a balazos esta noche en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac.

Elementos policiales que llegaron al sitio encontraron casquillos y la motocicleta de los afectados, aunque los jóvenes ya habían sido retirados por vecinos.

Se desconoce si fueron trasladados a algún hospital. La Fiscalía General del Estado inició investigaciones para esclarecer el hecho y determinar su estado de salud.

pjm/LL