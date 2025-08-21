Culiacán.- En la zona de Ciudad Universitaria, hombres armados atacaron a balazos a un elemento de la Policía Municipal de Culiacán de nombre Armando “N” de 40 años, el cual conducía un vehículo particular en compañía de su esposa. El elemento de seguridad falleció en el lugar del atentado.

Una llamada a las líneas de emergencia alertó a las autoridades de seguridad que sobre la calle Josefa Ortiz de Domingos, a un costado de la escuela preparatoria “Zapata” de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se escucharon detonaciones de armas de fuego.

En el interior de un vehículo Nissan Sentra de modelo antiguo se localizó el cuerpo del agente de la policía, el cual recibió varios impactos de armas automáticas, en tanto que su esposa resultó ilesa.

Las fuertes detonaciones de armas automáticas causaron temor entre el personal administrativo y de vigilancia de Ciudad Universitaria, sin embargo, el arribo de elementos de las corporaciones policiacas y del ejército los tranquilizo.

Con este nuevo hecho, suman 32 el número de elementos de las diversas corporaciones policiacas que han sido asesinados durante el transcurso de este año, el anterior caso se registró el pasado 13 de agosto en la capital del estado, donde falleció en un atentado el comandante municipal, Iván Alfonso de 44 años.

