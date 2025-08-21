Más Información

Al acudir a verificar una denuncia ciudadana, policías del municipio de , fueron interceptados y atracados por sujetos armados, quienes los despojaron de sus armas y vehículos, la madrugada de este miércoles.

En un comunicado, el Ayuntamiento señaló que los uniformados fueron interceptados por civiles a bordo de más de diez vehículos y que portaban armas de fuego.

Los policías fueron abandonados en la ranchería Aquiles Serdán segunda sección del municipio, ya sin sus armas cortas y largas, así como esposas y chalecos balísticos.

A decir de la autoridad municipal, aunque los efectivos fueron golpeados se encuentran fuera de peligro, señalando además que la patrulla fue recuperada.

Tras lo ocurrido, agentes estatales e integrantes de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes montaron un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables.

La autoridad municipal puntualizó que por este hecho se mantiene una línea de investigación y se continúan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, sin que hasta el momento se reporte algún detenido.

