Culiacán.- En diversos puntos de dos municipios de Sinaloa fueron registrados los asesinatos violentos de cinco personas del sexo masculino, una de las víctimas fue encontrada esposada con las manos a la espalda, con huellas de tortura y disparos, cerca de las cribas en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Una segunda víctima de la violencia, identificada como Jesús “N” de 33 años, fue privada de la vida de varios disparos sobre la avenida de las Torres, en la colonia los Huizaches en esta ciudad. Sus atacantes que viajaban en un vehículo lograron huir.

En la colonia San Isidro, en la parte sur de Culiacán, un hombre no identificado fue víctima de un atentado a balazos por desconocidos. Los cuerpos de auxilio que acudieron al sitio, sobre la calle Malitzin, le brindaron las primeras curaciones y lo trasladaron a un hospital escoltados por policías y militares.

Poco después de su ingreso, se reportó su fallecimiento, sin que se conozca su identidad, por lo que la Fiscalía General del Estado coteja datos de notificaciones de desaparecidos, para cotejar sus datos y huellas y poder identificarlo.

En un canal de riego de la sindicatura de Quilá, en Culiacán, fue encontrado el cuerpo de Miguel Ángel “N” de 46 años. El cuerpo fue encontrado entre varias ramas y no portaba ropa, por lo que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagaciones del hecho.

Por último, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, con las manos atadas y colocado junto a un árbol e impactos de bala en su cuerpo, en el ejido Cinco de Mayo, en el municipio de Navolato. La víctima vestía un pantalón gris, playera de color y se encontraba descalzo.

afcl/LL