San Luis Río Colorado, Sonora.- Autoridades de México y Estados Unidos lograron la localización y aseguramiento de Ramón Guillermo “N”, de 28 años, quien contaba con una orden de arresto vigente en ese país por el delito de tráfico de armas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en estrecha colaboración con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), realizaron un operativo conjunto para conseguir la captura.

La diligencia se efectuó el 18 de agosto de 2025 en San Luis Río Colorado, Sonora, luego de un intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses, que permitió ubicar al prófugo y concretar su detención en territorio nacional.

La orden de arresto de Ramón Guillermo “N”, originario de Yuma, Arizona, que motivó su aseguramiento fue emitida el 2 de mayo de 2025 en esa ciudad.

El imputado fue entregado formalmente en la garita internacional al Instituto Nacional de Migración (INM), quien a su vez lo puso a disposición de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de US Marshals para la continuación de su proceso legal en los Estados Unidos de América.

