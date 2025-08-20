Rio Bravo, Tamaulipas.- Cinco residentes del Valle del Río Grande han sido acusados de fraude electrónico en un esquema que involucra el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), entre ellos, Bernardo Gómez Guajardo, actual regidor por el Partido Acción Nacional en Río Bravo.

El fiscal federal Nicholas Ganjei, dio a conocer que los detenidos, son propietarios de pequeñas empresas y están acusados de fraude en solicitud de préstamos durante la pandemia.

Las autoridades arrestaron a Sandra Pope Solís, de 60 años, quien reside en Rancho Viejo, y Lesley Chávez de 42, quien radica en Edinburg, Texas, esta última, esposa del regidor y quienes se espera que hagan sus comparecencias iniciales ante el magistrado estadounidense Scott Hacker.

Se detuvo además a Rolando Santiago Benítez, de 51 años quien vive en Harlingen, quien tiene programada una audiencia de detención.

Bernardo Gómez de 46 años de Edinburg, y Edgar De La Garza, de 45 años quien radica en Brownsville, habían hecho previamente sus comparecencias en un tribunal federal.

Según la acusación formal de ocho cargos, presentada el 5 de agosto, las cinco personas presentaron solicitudes fraudulentas para obtener préstamos a través de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).

Los cargos alegan que estos programas de préstamos tenían como objetivo aliviar el impacto económico causado por la pandemia de COVID-19, permitiendo a las pequeñas empresas continuar realizando pagos de nómina y otros relacionados con sus negocios.

Sin embargo, estos empresarios locales presuntamente se aprovecharon de estos programas y malversaron los fondos.

Según los cargos, entre junio de 2020 y noviembre de 2021, Benítez, Pope, Chávez, Gómez y De La Garza presentaron solicitudes de préstamos patrocinados por la SBA.

Como parte del esquema, presuntamente ayudaron a alterar o crear documentos fiscales y comerciales falsificados para inflar el monto del préstamo aprobable.

La acusación formal asegura que estos documentos se presentaron junto con las solicitudes.

Una vez aprobados los préstamos, cada uno de ellos presuntamente utilizó los fondos obtenidos fraudulentamente para gastos personales y enriquecimiento personal.

El plan resultó en una pérdida total de 685 mil 800 dólares, según los cargos.

Si son declarados culpables, los cinco enfrentarán hasta 20 años de prisión y una posible multa máxima de 250.000 dólares.

El FBI y la Oficina del Inspector General de la SBA llevaron a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Seguros de Texas.

El fiscal federal adjunto Lee Fry está a cargo del caso.

Gómez Guajardo, es el Cuarto Regidor en el Ayuntamiento de Rio Bravo por el Partido Acción Nacional y es hijo del ex alcalde Bernardo Gomez y sobrino del también ex alcalde Juan Antonio Guajardo.

