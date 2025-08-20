Culiacán, Sin 20 de Agosto.- La Vocera de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela dio a conocer que el elemento de las fuerzas federales que perdió la vida en un enfrentamiento, en el sector de los Huizaches, en la capital del estado, era un elemento activo de la Guardia Nacional.

Comentó que el elemento recibió un disparo en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia al ISSSTE, donde luego de ser ingresado y recibir atención médica, falleció, por lo que compete a las autoridades judiciales investigar los hechos.

La funcionaria recordó que en estos hechos que tuvieron lugar la noche del martes pasado, sobre la avenida las Torres, fue detenido un civil, el cual está bajo la custodia de las autoridades judiciales de la federación, por tratarse de un elemento de la Guardia Nacional.

Se conoció que la noche del martes pasado, en un enfrentamiento entre hombres armados y elementos del ejército y la Guardia Nacional, en el sector los Huizaches, en la parte sur de la capital del estado, un elemento , de nombre José Ramon “N”, falleció a causa de las heridas y un civil fue detenido.

De acuerdo con los datos que se conocen, personal militar y de la Guardia Nacional efectuaban un patrullaje por la colonia los Huizaches, cuando detectaron que en una vivienda, que al parecer operaba como un minicasino clandestino, se encontraban afuera personas armadas y al acercarse fueron recibidos a balazos, por lo que estos respondieron la agresión.

Uno de los elementos federales, de nombre José Ramón “N”, de 30 años de edad, resultó gravemente herido por lo que fue auxiliado por sus compañeros y fue trasladado en una ambulancia al hospital del ISSSTE, en donde luego se reportó su fallecimiento.

Pese a que las autoridades delimitaron la zona del enfrentamiento, se conoció que una persona de apariencia joven, fue detenida en esta confrontación, sin que se conozca, si este portaba un arma de fuego y formaba parte de las personas armadas.

