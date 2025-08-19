Dos grupos de transportistas se enfrentaron a balazos esta tarde en la comunidad de Chocani, sobre la carretera federal 190, en inmediaciones de la desviación de Tejúpam de la Unión, en la región de la Mixteca.

El saldo de este enfrentamiento fue una persona fallecida identificada como F. E. C. H. y una segunda persona resultó lesionada; ésta última fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

De manera extraoficial se informó que los transportistas enfrentados entre sí pertenecían a los sindicatos Confederación Joven y Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), y que la confrontación por la disputa en las obras de reparación de las carreteras en la región.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició las investigaciones correspondientes luego de tomar conocimiento por la agresión con disparos de arma de fuego ocurrida la tarde de este martes 19 de agosto de 2025.

De acuerdo con los reportes emanados de las primeras labores, agregó, en el lugar de los hechos, donde se despliega un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, una persona del sexo masculino perdió la vida, la víctima fue identificada como F.E.C.H., mientras que otra persona resultó lesionada, por lo que fue trasladada para su atención médica.

“En el lugar se llevan a cabo trabajos ministeriales de la Fiscalía de Oaxaca, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Policía Estatal, que laboran en coordinación para restablecer la seguridad en el sitio”, finalizó.

