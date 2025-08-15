Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse

Una riña entre comerciantes dejó un saldo de una mujer muerta y un herido en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, donde se tiene programado un partido de fútbol entre Puebla y San Luís.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en las inmediaciones del estadio, donde integrantes de dos organizaciones de ambulantes se enfrentaron a golpes y tiros por espacios para su venta.

Los reportes policiales, señalan que estarían involucradas las organizaciones Antorcha Campesina y la organización de vendedores ambulantes 28 de Octubre.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Puebla, confirmaron que derivado de este enfrentamiento, el saldo es de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida.

Riña deja como saldo una persona fallecida y un lesionado. Fotografía Omar Contreras El Universal

A pesar del hecho de violencia, el Gobierno estatal dijo que garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de fútbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc.

En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo.

En tanto, se dio parte a la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

