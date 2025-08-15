Más Información

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Ciudad Juárez.- Los dos identificados como Sara Holguín Molina de 10 años 10 meses de edad y Antonio Holguín Molina de 8 años de edad, fueron localizados con bien después de haber estado desaparecidos en la Sierra de Ascensión, .

En un operativo de la (AEI), en coordinación con agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y autoridades municipales, se localizó sanos y salvos a los dos menores de edad.

En el operativo se tuvo la colaboración con diversas autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, paramédicos y ciudadanos voluntarios.

Según se detalló, la niña y el niño, originarios del municipio de Guachochi y de origen rarámuri, fueron avistados con bien, en el Ejido Ley 6 de Enero.

Leer también:

Se implementó un operativo de búsqueda para localizar a los niños desaparecidos. Foto: Especial
Se implementó un operativo de búsqueda para localizar a los niños desaparecidos. Foto: Especial

Fueron jinetes que hacían un recorrido, cuando identificaron a los hermanitos que caminaban muy adentrados en la serranía del municipio en compañía de su mascota, un perro de raza pastor alemán.

Los ciudadanos contactaron de inmediato a las autoridades para notificar el hallazgo.

Elementos de la AEI recogieron a los hermanitos en el entronque de Palomas, y los trasladaron para su resguardo y notificación a sus familiares.

Durante los operativos de búsqueda, se hicieron rastreos en ranchos y poblados de la región, los cuales se realizaron desde las 14:00 horas del pasado martes 12 de agosto, cuando se tuvo el último contacto con ellos en la colonia Veracruz, del municipio de Ascensión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses