Hasta el momento se han interpuesto tres denuncias ante la Fiscalía General de Coahuila para determinar la responsabilidad de la intoxicación de al menos 50 personas trabajadoras del hotel Hampton by Hilton en Saltillo, entre las que está una persona fallecida.

Everardo Cabrera, abogado representante de un grupo de personas intoxicadas, dijo que buscan que se realicen las investigaciones para tratar de determinar la responsabilidad, ya sea de un proveedor externo, del hotel o si había conocimiento de una fumigación.

“Seguimos a la espera porque hay personas que se están atendiendo en distintos hospitales de la ciudad y todavía no comparecen. Hay una persona en estado de salud delicado. Hasta ahora el hotel se ha hecho cargo de algunos gastos que se han generado”, comentó el abogado.

Fue la semana pasada que trascendió una intoxicación masiva, pero fue hasta este martes que familiares y amigos de personas afectadas realizaron un bloqueo de la vialidad para exigir respuestas por parte del hotel y las autoridades.

Foto: Especial

De acuerdo con el relato de las denuncias, los trabajadores consumieron una discada la semana pasada que presuntamente provocó una intoxicación: mareos, vómito, dolor de cabeza y hasta internamiento en hospitales. Sin embargo, también se ha mencionado que existió una fumigación cercana a la intoxicación.

Inclusive una persona, guardia de seguridad, falleció, aunque en un inicio la Fiscalía de Coahuila refirió que la causa de muerte fue una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, el afectado sí se internó a causa de la intoxicación.

El abogado confirmó que una de las denuncias recibidas es la de un hombre que falleció, por lo que, dijo, están a la espera del peritaje de la autoridad para determinar si su muerte fue a causa de la intoxicación.

Everardo Cabrera añadió que se va a pedir a la Secretaría de Salud del Estado un apoyo para revisar pruebas patológicas, bacteriológicas y químicas para determinar qué es lo que está causando la intoxicación y si eso viene de algún mal manejo de los alimentos o de una fumigación.

