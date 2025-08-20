Pachuca, Hidalgo.- Los gobiernos de Hidalgo y Tamaulipas suscribieron un convenio de colaboración para ayudar a las personas migrantes a volver sanos y seguros con sus familias a sus lugares de origen.

Con este acuerdo se atenderá a un 35 por ciento de las repatriaciones nacionales que se dan por territorio tamaulipeco, por donde las y los hidalguenses regresan sin recursos, sin medios de comunicación y vulnerables, luego de perseguir el sueño americano.

Firmaron el acuerdo el secretario de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo, Ricardo Gómez Moreno; el director general de Atención a Migrantes de dicha entidad, Manuel Aranda Montero.

Así como el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado y, como testigo de honor, por la secretaria de Bienestar en Tamaulipas, Silvia Lucero Casas González.

El director general de Atención a Migrantes del gobierno estatal hidalguense, Ricardo Gómez Moreno, explicó que lo que se persigue es cubrir toda la frontera norte de México, para ofrecer apoyo de comunicación tanto con familiares

como con el propio gobierno estatal, a fin de que las y los hidalguenses retornen a salvo.

A su vez, la secretaria de Bienestar de Tamaulipas, Silvia Lucero Casas González, se refirió a la importancia de tender la mano a las personas que regresan, lo cual será más sencillo y dará mejores resultados, a través de estas alianzas entre gobiernos, ya que con la suma de esfuerzos se otorgará una atención más completa.

Y el director general de Atención a Migrantes Manuel Aranda Montero afirmó que el gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, seguirá trabajando para que este tipo de acuerdos se alcancen en otros puntos de la frontera, como Tijuana, principal sitio de retorno de la comunidad migrante originaria del territorio hidalguense.