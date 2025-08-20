Un enfrentamiento entre militares y civiles armados en el municipio de El Salto resultó en la detención de seis personas y el aseguramiento de armas y un vehículo con reporte de robo; uno de los agresores resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a El Verde, cuando los militares se toparon con cuatro sujetos armados que viajaban en una camioneta SUV y dispararon en contra de los soldados que les ordenaron detenerse.

Los militares respondieron el ataque y solicitaron apoyo, por lo que junto con policías municipales, lograron capturar a dos de los atacantes mientras que los otros dos escaparon y se desplegó un operativo de búsqueda.

Más tarde, las autoridades informaron que otros cuatro sujetos, presuntamente involucrados en el tiroteo, fueron capturados aunque no se brindaron más detalles de la captura.

En tanto, se informó que el civil herido recibió el impacto de una esquirla en un brazo y se encuentra estable y fuera de peligro.

