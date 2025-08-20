Más Información

Fracasa proyecto de Reyes Rodríguez para anular elección judicial; Tribunal Electoral avala triunfo de ministros de la Corte

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Lenia Batres acusa difamación sobre sus gastos y declaración fiscal; “aunque les moleste, seguiré siendo austera”, dice

Un y civiles armados en el municipio de El Salto resultó en la detención de seis personas y el aseguramiento de armas y un vehículo con reporte de robo; uno de los agresores resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a El Verde, cuando los militares se toparon con cuatro que viajaban en una camioneta SUV y dispararon en contra de los soldados que les ordenaron detenerse.

Los militares respondieron el ataque y solicitaron apoyo, por lo que junto con policías municipales, lograron capturar a dos de los atacantes mientras que los otros dos escaparon y se desplegó un operativo de búsqueda.

Más tarde, las autoridades informaron que otros cuatro sujetos, presuntamente involucrados en el tiroteo, fueron capturados aunque no se brindaron más detalles de la captura.

En tanto, se informó que el recibió el impacto de una esquirla en un brazo y se encuentra estable y fuera de peligro.

