Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, durante un cateo en la calle Vistas del Sur de la colonia homónima, en Nogales, Sonora, se aseguraron indicios relacionados con el delito de maltrato animal y fueron rescatados 54 canes de diversas razas.

El operativo se realizó el pasado 19 de agosto de las 12.36 a las 15.30 horas.

La diligencia estuvo coordinada por personal especializado de la Fiscalía de Sonora.

Durante el cateo, se localizaron 54 caninos de distintas razas en estado insalubre.

También se halló documentación diversa a nombre de un masculino que presuntamente fungía como sargento primero de la extinta Policía Federal, incluyendo una credencial oficial y una solicitud de empleo.

Estos elementos, serán analizados para determinar la posible responsabilidad de esta persona o de otros involucrados en los hechos.

Los indicios asegurados han sido puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y establecer la identidad de los responsables.

La FGJE reiteró su compromiso con la protección integral de los animales y refrenda su labor en la procuración de justicia.

