Luego de las intensas precipitaciones que dejaron afectaciones en distintos puntos de la Ciudad durante 2025 —el año más lluvioso de las últimas cuatro décadas— avanza la construcción de obras prioritarias, establecidas por el gobierno, para mitigar inundaciones en la presente temporada de lluvias, la cual ya ha ameritado la activación de la alerta máxima, que es la púrpura, al menos dos veces.

Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco son algunas de las demarcaciones que más resintieron las lluvias del año pasado, donde las postales más frecuentes fueron las de viviendas bajo el agua, bajopuentes a tope y costales en las puertas.

A un año de distancia, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, cuenta a EL UNIVERSAL el avance de las obras “prioritarias” que se echaron a andar el año pasado, algunas de manera conjunta con el gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional del (Conagua). En ciertos casos, ante la inmediatez, se realizaron intervenciones provisionales mientras se construyen las obras definitivas.

En el caso de Iztapalapa, dice, uno de los proyectos más relevantes es la intervención en el vaso regulador El Salado, ubicado en los límites con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, que está prácticamente terminado.

“Después de la intervención de la obra, va a tener la capacidad de 400 mil metros cúbicos de regulación de agua de lluvia.

“Anteriormente tenía una capacidad de 275 mil; pasamos de 275 mil a 400 mil metros cúbicos, es casi el doble. Eso nos va a ayudar mucho a regular toda el agua de lluvia de la zona poniente, gran parte de Iztapalapa, incluso el beneficio alcanza también al Estado de México”, comenta José Mario Esparza.

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Dicha obra, detalla, se complementa con la rehabilitación del colector Teotongo, obra a cargo de Conagua, que ayudará a captar y conducir el agua tanto de Iztapalapa como del Estado de México, que luego irá a dicho vaso regulador.

Otra obra prioritaria en Iztapalapa, enlista, son los “tanques tormenta” que están en construcción en la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vialidades donde hay anegaciones por las lluvias. Esta obra lleva un avance de 75%, pues ya se hicieron las excavaciones y se están colocando unos tubos que van en su interior. Posteriormente, en la parte superficial, se volverá a colocar la carpeta asfáltica.

Menciona que el modelo es similar al que se realizó en la zona de Santa Úrsula, con el jardín de lluvia que se habilitó alrededor del Estadio Ciudad de México.

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Esparza explica que para todas las obras que se están ejecutando se hizo una “planeación en función de las principales problemáticas de inundaciones y encharcamientos” con datos del año pasado y los registros históricos.

“Se hizo un mapeo de toda la Ciudad de México donde hay más incidencia de problemáticas de inundaciones o encharcamientos y en función de ese mapa de calor, donde tenemos las zonas con más problemas, enfocamos los proyectos a esas zonas”, indica.

Al norte, en la colonia San Juan de Aragón, sexta sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los vecinos vivieron momentos de angustia por las inundaciones de 2025, autoridades detectaron que los colectores ya habían perdido su pendiente, por lo que en lugar de sacar el agua hacia el sentido original para los que fueron diseñados, ingresaba agua de otras colonias. Esto, especifica, debido a los hundimientos diferenciales de la zona, que ocasionaron cambios en la pendiente. Para resolver el problema se construye un nuevo colector, que se tiene previsto esté listo a mediados de julio.

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No obstante, al ser un proyecto muy grande que lleva mucho tiempo, y con la temporada de lluvias 2026 ya presente, el gobierno instaló “de manera provisional y emergente” un sistema de bombas que se conectan hidráulicamente al drenaje interno de la colonia, de tal forma que en situaciones de intensa lluvia sacarán el agua y la conducirán hacia el Bosque de Aragón.

En el caso de Venustiano Carranza, donde hubo desbordamiento del Gran Canal el año pasado, las plantas de bombeo quedaron obsoletas al estar diseñadas para lluvias ordinarias, por lo que necesitan adaptarse a las actuales precipitaciones.

Indica que entre las lluvias del año pasado se colocaron costaleras en los alrededores del parque para evitar el desbordamiento y escurrimientos que afecten las colonias; dichas costaleras aún se mantienen, pero a la par se trabaja en un proyecto para la construcción de muros de concreto que sirvan de protección en el Gran Canal —que eventualmente van a sustituir las costaleras— para evitar estas afectaciones.

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En el caso de Iztacalco, refiere que además de la rehabilitación de plantas de bombeo, se hicieron interconexiones de subcuencas de drenaje hacia el drenaje profundo. Lo anterior, explica el titular de Segiagua, para ayudar en zonas como la unidad habitacional Agua Caliente, que sufrió inundaciones en agosto del año pasado, derivados de problemas en las pendientes que impedían el correcto desalojo de agua.