Más Información

Usaron al menos 5 autos en atentando contra Ximena y Pepe; aún no dan móvil del crimen

Usaron al menos 5 autos en atentando contra Ximena y Pepe; aún no dan móvil del crimen

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres- EN VIVO - Cuartos de Final -

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres- EN VIVO - Cuartos de Final -

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa

Culiacán, Sin. a 20 de Agosto/ En una sorpresiva en varios módulos del , elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Guardia Nacional encontraron 13 armas de fuego, nueve cargadores, 30 cartuchos, diversas dosis de presunta droga y 12 botellas de bebidas alcohólicas, entre otros objetos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en este nuevo operativo, se contó con el apoyo de una de las Bases de Operaciones del Ejército que brindó en torno al penal de la capital del estado.

En esta segunda revisión que se realiza en un lapso de cinco días, se aseguró 40 celulares, de diferentes marcas, una banda ancha, doce radios, 500 dosis de marihuana, 800 cigarrillos de la misma sustancia, 80 paquetes de cigarros envasados, con la leyenda “Green Cherry”, 41 cigarros con la leyenda “Padrinos Mágicos y 600 cajetillas de Malboro.

Lee también:

Sobre las armas encontradas, en diversos módulos, diez son pistolas de diversos calibres, con sus cargadores abastecidos, tres fusiles automáticos, un cargador de disco, para arma calibre 7.62X 39 mm y el resto de los cargadores para otros calibres.

Se aseguró 40 celulares, de diferentes marcas, una banda ancha, doce radios, 500 dosis de marihuana, 800 cigarrillos de la misma sustancia, 80 paquetes de cigarros envasados, con la leyenda “Green Cherry”, 41 cigarros con la leyenda “Padrinos Mágicos y 600 cajetillas de Malboro.Foto: Especial.
Se aseguró 40 celulares, de diferentes marcas, una banda ancha, doce radios, 500 dosis de marihuana, 800 cigarrillos de la misma sustancia, 80 paquetes de cigarros envasados, con la leyenda “Green Cherry”, 41 cigarros con la leyenda “Padrinos Mágicos y 600 cajetillas de Malboro.Foto: Especial.

El pasado viernes 15 de agosto, en una revisión, derivada de una riña entre internos, en los que tres de ellos resultaron lesionados y se registraron detonaciones, se logró asegurar, siete armas cortas, ocho cargadores abastecidos, nueve celulares, dos módems y diversas porciones de drogas.

Previo a este esculque, la mañana del mismo viernes, se emitió una alerta, sobre una nueva riña entre internos y se divulgó que se escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que el ejército y la Guardia Nacional reforzó la vigilancia externa.

Sobre este hecho, se conoció que los internos Reymundo “N” de 28 años y Martín “N” de 44 años, tuvieron que ser trasladados en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica, presuntamente por lesiones de golpes, sobre el tercer interno, este fue curado en el servicio médico interno.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses