Culiacán, Sin. a 20 de Agosto/ En una nueva revisión sorpresiva en varios módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Guardia Nacional encontraron 13 armas de fuego, nueve cargadores, 30 cartuchos, diversas dosis de presunta droga y 12 botellas de bebidas alcohólicas, entre otros objetos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en este nuevo operativo, se contó con el apoyo de una de las Bases de Operaciones del Ejército que brindó protección perimetral en torno al penal de la capital del estado.

En esta segunda revisión que se realiza en un lapso de cinco días, se aseguró 40 celulares, de diferentes marcas, una banda ancha, doce radios, 500 dosis de marihuana, 800 cigarrillos de la misma sustancia, 80 paquetes de cigarros envasados, con la leyenda “Green Cherry”, 41 cigarros con la leyenda “Padrinos Mágicos y 600 cajetillas de Malboro.

Sobre las armas encontradas, en diversos módulos, diez son pistolas de diversos calibres, con sus cargadores abastecidos, tres fusiles automáticos, un cargador de disco, para arma calibre 7.62X 39 mm y el resto de los cargadores para otros calibres.

El pasado viernes 15 de agosto, en una revisión, derivada de una riña entre internos, en los que tres de ellos resultaron lesionados y se registraron detonaciones, se logró asegurar, siete armas cortas, ocho cargadores abastecidos, nueve celulares, dos módems y diversas porciones de drogas.

Previo a este esculque, la mañana del mismo viernes, se emitió una alerta, sobre una nueva riña entre internos y se divulgó que se escucharon detonaciones de armas de fuego, por lo que el ejército y la Guardia Nacional reforzó la vigilancia externa.

Sobre este hecho, se conoció que los internos Reymundo “N” de 28 años y Martín “N” de 44 años, tuvieron que ser trasladados en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica, presuntamente por lesiones de golpes, sobre el tercer interno, este fue curado en el servicio médico interno.

