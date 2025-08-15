Más Información
Culiacán, Sin. Una nueva riña entre internos del centro penitenciario de Culiacán movilizó a la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y la Guardia Nacional, ante las versiones que se escucharon detonaciones de armas de fuego, el hecho ocurrió a sólo siete días del hallazgo de 9 armas de fuego y cargadores, dentro del penal.
Controlan riña en penal
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un breve comunicado divulgó que la situación ya fue controlada, sin embargo, en el exterior se mantiene una fuerte presencia de fuerzas federales y el sobrevuelo de un helicóptero.
Sin especificar el motivo de la riña y confirmar si hubo detonaciones de armas de fuego en el interior, las autoridades de seguridad sólo dieron a conocer que la situación ya está controlada en este penal
Revisiones sorpresas en penal
Desde inicio de año, en este reclusorio se ha mantenido una serie de revisiones sorpresivas, ante los enfrentamientos que se han presentado entre grupos de internos armados, en los esculques se han encontrado armas automáticas, celulares, radios de comunicación y sistemas sofisticados de servicios de internet.
Solo el pasado martes 8 de agosto, en una revisión sorpresiva a varios módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva encontraron nueve armas de fuego, veinte cargadores abastecidos de diversos calibres, cartuchos, teléfonos celulares y radios de comunicación.
Durante el pasado mes de Julio, en este mismo reclusorio, en un lapso de doce días, se efectuaron seis esculques, en todos ellos, se encontraron armas de fuego, dinero en efectivo, docena de celulares, módems, radios de comunicación, USB, bandas anchas y sofisticados sistemas de internet inalámbricos.
