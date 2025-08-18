Ciudad Juárez.- Dos personas fueron detenidas por la Unidad Especializada en Investigación de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en la colonia La Junta, en la ciudad de Chihuahua.

Las dos personas identificadas como Luis Alejandro L. V., de 27 años de edad, y Adriana Cristabell E. M., se les detuvo por posesión de narcóticos, cartuchos y artículos utilizados para procesamiento de estupefacientes, durante el cumplimiento de una orden de cateo.

De manera oficial se detalló que a los dos detenidos se les aseguró 2.288 kilogramos de marihuana, 100 cartuchos útiles, básculas, una olla de presurización, una pistola de alto calor, bases para instrumentos químicos, cartuchos para rellenar cigarros electrónicos y una plancha térmica.

Detienen a dos personas con narcóticos en Chihuahua (18/08/2025). Foto: Especial

Lee también Directivos de Adidas visitarán Yalálag en Oaxaca, tras plagio de sus huaraches tradicionales; hablarán con artesanos

A través de los trabajos de inteligencia que se realizan de forma permanente, la autoridad investigadora obtuvo información que señalaba al domicilio ubicado en la calle Hernán Cortez, como posible punto de venta de narcóticos.

Previo al operativo, el Ministerio Público obtuvo la autorización judicial para ingresar al domicilio, donde se aseguró evidencia que indica la posible operación de un laboratorio clandestino.

En la intervención participaron agentes del Ministerio Público, policías de la Agencia Estatal de Investigación, elementos de la Unidad de Inteligencia Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua.

Detienen a dos personas con narcóticos en Chihuahua (18/08/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv