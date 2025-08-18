Más Información

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

El próximo 21 de agosto de 2025, cuatro directivos de la visitarán la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag para reunirse con las autoridades municipales, artesanos y la asamblea comunitaria, con el principal objetivo de acordar la forma en qué se reparará el daño por el tradicionales.

Según se ha informado, se prevé que entre los directivos de la empresa dos sean de México y otros dos procedentes de Estados Unidos y un país de Europa.

Ayer, funcionarios del gobierno de Oaxaca se reunieron con la asamblea comunitaria de Yalálag, y según el gobierno del estado, la comunidad ha planteado “la construcción de una Casa de la Cultura para preservar expresiones como el textil, el bordado, el huipil, el, la gastronomía y el sombrero típico.

Lee también

“Además, el equipamiento de un laboratorio de análisis clínicos para mejorar la atención en salud comunitaria; y la consolidación de una unidad deportiva, que fomente la actividad física y la integración social. Adicionalmente, la comunidad manifestó la inquietud de solicitar becas educativas y una propuesta para el tratamiento del agua”, informó mediante un comunicado.

Durante la visita de directivos de Adidas, se prevé una reunión en privado entre estos y la comunidad sin la presencia de funcionarios del gobierno federal y estatal.

Posteriormente, actividades culturales para la demostración de la identidad de Yalálag como sus danzas, textiles, máscaras y gastronomía; y la visita a al menos cuatro talleres donde de manera artesanal se realizan los huaraches.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses