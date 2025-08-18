Pachuca.- La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó el hallazgo de dos cadáveres en la carretera Tula–Xochitlán de las Flores, en la colonia Nantzha del municipio de Tula, Hidalgo, donde las víctimas, padre e hijo, presentan huellas de violencia y múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esa demarcación atendieron un reporte anónimo en el que se informaba que, a la altura del puente hacia El Crestón, se encontraban los cuerpos de dos personas.

Al arribar como primeros respondientes, los agentes localizaron a dos hombres que presentaban huellas de violencia, así como disparos de arma de fuego.

Se conoció que ambas víctimas eran padre e hijo, quienes aparentemente habían sido secuestrados la noche anterior en su domicilio.

Familiares de los hombres también llegaron al lugar e intentaron ingresar a la zona, lo que generó momentos de tensión con la policía.

Las autoridades informaron que los fallecidos respondían a las iniciales L. R. H. y C. J. G. T.. Por estos hechos, la Procuraduría inició una carpeta de investigación.

En las últimas semanas, en esta demarcación se ha registrado una serie de asesinatos que, de acuerdo con las autoridades, se atribuyen a un reacomodo de grupos delictivos que se disputan el control del robo de combustible en la zona.

Además, se informó que como una manera de inhibir estos delitos, se analiza la posibilidad de cambiar la estrategia de seguridad para esa región, al momento no se han dado a conocer más detalles, sólo que se mantienen los operativos que se realizan con fuerzas federales, en coordinación con cuerpos de seguridad, estatal y municipal.

