San Miguel de Allende.- Dos personas murieron y 17 más fueron lesionadas la noche de este domingo durante la celebración de la Virgen de San Juan, en la colonia Infonavit Malanquin, en San Miguel de Allende.

Al menos dos hombres armados vestidos de negro dispararon con armas largas y cortas en la festividad religiosa en las inmediaciones de la parroquia. En el momento de la agresión, familias completas recorrían los puestos de comida y escuchaban música.

Los agresores huyeron mientras los asistentes corrían para resguardarse y otras auxiliaban a hombres y mujeres lesionados, entre ellos menores de edad.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal confirmaron la cifra de 19 heridos; y de ellos, dos perdieron la vida.

El presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, expresó una condena enérgica contra los actos violentos, “en donde personas sin escrúpulos quitaron la vida a gente inocente que celebraba en el atrio de la iglesia a la virgen de San Juan”.

En sus redes sociales informó que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad están en coordinación para brindar apoyo a las familias de las víctimas y dar con los responsables.

“Que no quepa duda que detendremos a quienes perpetraron este cobarde acto de violencia”, aseveró.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales de esta ciudad, luego de la agresión registrada alrededor de las 11 de la noche de este 17 de agosto de 2025.

