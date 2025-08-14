Más Información

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto; se realizará desde Quintana Roo

No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

Rutilio Escandón afirma que "cada vez hay mejor trato" en Alligator Alcatraz; reporta 122 mexicanos detenidos

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Caborca, Sonora.- Tras una diligencia de de Caborca, autoridades rescataron un perrito en condición de .

La ejecución de la orden de cateo en la colonia Palma, en la Heroica Caborca, permitió que elementos de Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal de Caborca y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), salvaran al can.

La acción se realizó el pasado 11 de agosto en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por el delito de maltrato o , en la modalidad de abandono deliberado en lugares que representen un riesgo para la supervivencia.

Perrito encontrado en malas condiciones (14/08/2025). Foto: Especial
En el lugar, se localizó un perro macho de raza French Poodle, color blanco, el cual fue asegurado y puesto bajo resguardo del área de Control Animal Municipal para su valoración y atención veterinaria.

Además, se aseguraron documentos relacionados con la investigación y el inmueble quedó bajo resguardo ministerial.

En la diligencia participaron personal de Servicios Periciales, el área de Servicios Múltiples Antirrábico y elementos de la Defensa Nacional, estos últimos brindando seguridad perimetral.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) refrendó su compromiso con la investigación y sanción de los delitos que atenten contra la integridad y el bienestar de los animales, así como con la protección de la sociedad y el cumplimiento de la ley.

