Caborca, Sonora.- Tras una diligencia de cateo en un domicilio de Caborca, autoridades rescataron un perrito en condición de maltrato.

La ejecución de la orden de cateo en la colonia Palma, en la Heroica Caborca, permitió que elementos de Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Municipal de Caborca y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), salvaran al can.

La acción se realizó el pasado 11 de agosto en un inmueble ubicado en la esquina de la calle Retorno Baleares y Paseo Palma Mallorca, como parte de una investigación por el delito de maltrato o crueldad animal, en la modalidad de abandono deliberado en lugares que representen un riesgo para la supervivencia.

Perrito encontrado en malas condiciones (14/08/2025). Foto: Especial

En el lugar, se localizó un perro macho de raza French Poodle, color blanco, el cual fue asegurado y puesto bajo resguardo del área de Control Animal Municipal para su valoración y atención veterinaria.

Además, se aseguraron documentos relacionados con la investigación y el inmueble quedó bajo resguardo ministerial.

En la diligencia participaron personal de Servicios Periciales, el área de Servicios Múltiples Antirrábico y elementos de la Defensa Nacional, estos últimos brindando seguridad perimetral.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) refrendó su compromiso con la investigación y sanción de los delitos que atenten contra la integridad y el bienestar de los animales, así como con la protección de la sociedad y el cumplimiento de la ley.

