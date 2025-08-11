Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Monterrey. – Dos adolescentes fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, después de presuntamente cometer actos de crueldad y maltrato animal en contra de dos cachorros.

La Secretaría de Medio Ambiente Estatal informó que los hechos ocurrieron en el municipio de García, cuando una pareja de adolescentes subió a sus redes sociales videos donde aparentemente estaban degollando a un perro, como parte de un supuesto ritual.

Las imágenes fueron compartidas por otros usuarios de redes sociales donde exigían a las autoridades investigar el delito.

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano, informó que los menores habían sido detenidos por la Agencia Estatal de Investigaciones.

“Pasada la tarde (del domingo), pudimos localizarlos, a los dos menores y hoy están puestos a disposición del Ministerio Público para seguir el proceso que por ley corresponda. No quisiera ahondar más en el tema para no afectar el cauce de las investigaciones, derivado que además son menores de edad”, señaló el funcionario.

Se informó que la detención se registró en el municipio de Montemorelos y ambos quedaron a disposición del Ministerio Público de justicia para adolescentes.

“Decirle a la ciudadanía que, derivado de la coordinación de la división ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y de las Fiscalías del Estado se logró localizar, detener y hoy están a disposición del Ministerio Público, estos menores que llevaron a cabo conductas atroces contra nuestros animales en el municipio de García, Nuevo León”, dijo Lozano.

En los videos publicados por los jóvenes se observa como el hombre maltrata al animal mientras que su novia actúa como cómplice del delito.

Trascendió que la pareja es habitante de la colonia Hacienda del Sol, en García, y son estudiantes de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

