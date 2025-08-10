A través de redes sociales, usuarios de Guanajuato han denunciado actos de maltrato animal ocurridos presuntamente en la Universidad EDUCEM en Pénjamo, luego de que estudiantes de criminología publicara videos donde se observa cómo un gato es explotado con pirotecnia.

En las imágenes difundidas por la Asociación Civil Gaticos, se observa cómo hay un animal en el suelo del cual desprende humo, así como a un joven con bata, quien aparentemente fue el responsable de encender los fuegos artificiales. La segunda imagen es del gato elevado a metros del suelo por el efecto de la pirotecnia.

Todo esto fue acompañado por el mensaje: "O salemos buenos criminales o buenos criminologos JAJAJA".

La misma asociación al cuidado de los animales confirmó la muerte del felino.

Estudiantes de Guanajuato hacen explotar a gato con pirotecnia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

Autoridades se pronuncian

Tras los hechos, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona comentó que por ordenes de la gobernadora Libia Denise, la Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación.

Agregó que los hechos no quedarán impunes, además, pidió a la ciudadanía a detener la violencia contra los animales.

Estudiantes de Guanajuato hacen explotar a gato con pirotecnia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

