Más Información

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Las claves de la opulenta fiesta de cumpleaños de Pedro Haces en Madrid; invitados morenistas y gastos que marcaron el festejo

Las claves de la opulenta fiesta de cumpleaños de Pedro Haces en Madrid; invitados morenistas y gastos que marcaron el festejo

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

A través de redes sociales, usuarios de han denunciado actos de ocurridos presuntamente en la Universidad EDUCEM en Pénjamo, luego de que estudiantes de criminología publicara videos donde se observa cómo un gato es explotado con pirotecnia.

En las imágenes difundidas por la Asociación Civil Gaticos, se observa cómo hay un animal en el suelo del cual desprende humo, así como a un joven con bata, quien aparentemente fue el responsable de encender los fuegos artificiales. La segunda imagen es del gato elevado a metros del suelo por el efecto de la pirotecnia.

Todo esto fue acompañado por el mensaje: "O salemos buenos criminales o buenos criminologos JAJAJA".

La misma asociación al cuidado de los animales confirmó la muerte del felino.

Estudiantes de Guanajuato hacen explotar a gato con pirotecnia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla
Estudiantes de Guanajuato hacen explotar a gato con pirotecnia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla

Lee también

Autoridades se pronuncian

Tras los hechos, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona comentó que por ordenes de la gobernadora Libia Denise, la ya inició una carpeta de investigación.

Agregó que los hechos no quedarán impunes, además, pidió a la ciudadanía a detener la violencia contra los animales.

Estudiantes de Guanajuato hacen explotar a gato con pirotecnia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla
Estudiantes de Guanajuato hacen explotar a gato con pirotecnia (10/08/2025). Foto: Captura de pantalla
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses