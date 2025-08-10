Más Información

Culiacán.- Se investigan las causas de muerte de una mujer de nombre Judith “N” de 38 años cuya familia la traslado desde una clínica de rehabilitación donde la tenían internada a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Ruiz Cortines, en el .

Los datos aportados por elementos de la Policía Municipal de Guasave fueron en el sentido que un hombre los interceptó y les pidió que lo escoltaran puesto que llevaba una hija muy enferma, por lo que estos le abrieron camino hasta llegar a la clínica médica, donde los médicos que revisaron a la paciente determinaron que no presentaba signos vitales.

El personal de la Fiscalía General del Estado que fue notificado de este fallecimiento acudieron a dar fe y levantaron las primeras actas y determinaron enviar el cuerpo a una casa funeraria para practicarle la autopsia de ley y poder determinar las causas que le provocaron la muerte a esta mujer.

Por formar parte de la carpeta de investigación, las autoridades judiciales no dieron a conocer la versión del padre de la víctima y los motivos por lo que esta se encontraba en un centro de rehabilitación, donde acudió por ella para llevarla a un hospital.

