Culiacán.- Se investigan las causas de muerte de una mujer de nombre Judith “N” de 38 años cuya familia la traslado desde una clínica de rehabilitación donde la tenían internada a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la comunidad de Ruiz Cortines, en el municipio de Guasave.

Los datos aportados por elementos de la Policía Municipal de Guasave fueron en el sentido que un hombre los interceptó y les pidió que lo escoltaran puesto que llevaba una hija muy enferma, por lo que estos le abrieron camino hasta llegar a la clínica médica, donde los médicos que revisaron a la paciente determinaron que no presentaba signos vitales.

El personal de la Fiscalía General del Estado que fue notificado de este fallecimiento acudieron a dar fe y levantaron las primeras actas y determinaron enviar el cuerpo a una casa funeraria para practicarle la autopsia de ley y poder determinar las causas que le provocaron la muerte a esta mujer.

Por formar parte de la carpeta de investigación, las autoridades judiciales no dieron a conocer la versión del padre de la víctima y los motivos por lo que esta se encontraba en un centro de rehabilitación, donde acudió por ella para llevarla a un hospital.

