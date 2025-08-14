La gobernadora de Chihuahua Maru Campos, se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México Omar García Harfuch, para analizar acciones contra la delincuencia, principalmente el crimen organizado.

En la reunión acordaron conformar una fuerza de tarea para reforzar las acciones de seguridad y detener a los principales generadores de violencia en ese estado del norte del país.

Así mismo, determinaron establecer nuevas líneas de acción que permitan un intercambio ágil de información, la implementación de operativos coordinados y la aplicación de estrategias localizadas en las regiones con mayor incidencia delictiva.

El fiscal general del estado, César Jáuregui, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, acompañaron a la mandataria y reafirmaron el compromiso de trabajar en busca de la paz y seguridad de las familias chihuahuenses.

