Culiacán, Sin.- El agente de tránsito del municipio de Ahome y divulgador de contenidos en las redes sociales, José Heredia, conocido como “El Pato”, quien la semana pasada provocó un pleito con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se reincorporado a sus labores, pero a un área administrativa en forma temporal.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, dijo que el elemento que gozaba de una incapacidad médica volvió a sus labores, pero ante su conducta en un hospital del municipio vecino de Juan José Ríos, su caso será resuelto por la Comisión de Honor y Justicia.

Señaló que al concluir su incapacidad médica, este se presentó a su trabajo, por lo que se le comisionó a cumplir con su horario de trabajo, en una de las áreas administrativas, en donde se lleva el registro de los vehículos que son remolcados por las grúas.

Dio a conocer que aún cuando, el agente de tránsito e influencer, José Heredia ya pidió disculpas públicas por el incidente que provocó en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el vecino municipio de Juan José Ríos, donde fue detenido y enviado a barandilla, es competencia de la Comisión de Honor y Justicia evaluar su conducta.

“El Pato”, como se le conoce en las redes sociales, la semana pasada, en forma acalorada exigió al personal médico y enfermeras un trato preferencial en cuanto a la atención médica que le brindan, por problemas emocionales y de conducta, por lo que este llegó a provocar una riña.

Ante su actitud agresiva, elementos de la Policía Municipal de Juan José Ríos, lo detuvieron y enviaron a barandilla, por faltas administrativas y este lunes, “El Pato”, se presentó a sus labores, como agente de tránsito en Ahome, al vencer su incapacidad médica.

Dos semanas antes de este incidente, el “Pato”, fue golpeado por una persona del sexo masculino, cuando cumplía una comisión para dirigir el tránsito, en la vialidad del boulevard López Mateos, a un costado de la clínica 37 del Seguro Social en los Mochis, la agresión fue filmada por el propio influencer y la divulgo.

Su agresor fue detenido y enviado a barandilla, una vez que alcanzó su libertad.

