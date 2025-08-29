Culiacán, Sin. El agente de tránsito del municipio de Ahome, José Ángel Heredia, conocido en redes sociales como “El Pato Heredia”, por la divulgación de sus contenidos en sus tiempos libres, volvió a ser detenido en el municipio de Juan José Ríos, por escenificar una riña con personal del Instituto Mexicano del seguro Social.

Hace apenas dos semanas, “ El Pato” fue golpeado por una persona del sexo masculino, cuando cumplía una comisión para dirigir el tránsito, en la vialidad del boulevard López Mateos, a un costado de la clínica 37 del Seguro Social en Los Mochis, la agresión fue filmada por el propio "influencer" quien la divulgó.

La tarde del jueves, personal de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en la calle Cero, del municipio de Juan José Ríos, solicitó el auxilio de la policía, ya que José Ángel “N” se presentó a exigir atención médica urgente, mientras grababa lo que sucedía.

Dada la actitud agresiva de esta persona, quien se encuentra bajo tratamiento médico por su carácter, fue detenido y enviado a barandilla, ya que intentó golpear a personal médico, en su exigencia de ser atendido de inmediato.

Su jefe, el Director de Tránsito Municipal de Ahome, Geovanny Villegas Achoy aclaró que el agente goza de una incapacidad médica, ya que está en tratamiento en la clínica del Seguro Social en el municipio vecino de Juan José Ríos, de donde es originario.

De acuerdo con sus antecedentes, esta es la tercera ocasión en este año que es enviado a barandilla, por participar en pleitos y lanzar amenazas a familiares, por lo que las autoridades de Ahome, evalúan su estancia en la corporación.