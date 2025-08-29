Más Información

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Culiacán, Sin. El agente de tránsito del municipio de Ahome, José Ángel Heredia, conocido en redes sociales como “El Pato Heredia”, por la divulgación de sus contenidos en sus tiempos libres, volvió a ser detenido en el municipio de Juan José Ríos, por escenificar una riña con personal del.

Hace apenas dos semanas, “ El Pato” fue golpeado por una persona del sexo masculino, cuando cumplía una comisión para dirigir el tránsito, en la vialidad del boulevard López Mateos, a un costado de la clínica 37 del Seguro Social en , la agresión fue filmada por el propio "influencer" quien la divulgó.

La tarde del jueves, personal de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en la calle Cero, del municipio de Juan José Ríos, solicitó el auxilio de la policía, ya que José Ángel “N” se presentó a exigir atención médica urgente, mientras grababa lo que sucedía.

Lee también

Dada la actitud agresiva de esta persona, quien se encuentra bajo tratamiento médico por su carácter, fue detenido y enviado a barandilla, ya que intentó golpear a personal médico, en su exigencia de ser atendido de inmediato.

Su jefe, el Director de Tránsito Municipal de Ahome, Geovanny Villegas Achoy aclaró que el agente goza de una incapacidad médica, ya que está en tratamiento en la clínica del Seguro Social en el municipio vecino de Juan José Ríos, de donde es originario.

De acuerdo con sus antecedentes, esta es la tercera ocasión en este año que es enviado a barandilla, por participar en pleitos y lanzar amenazas a familiares, por lo que las autoridades de Ahome, evalúan su estancia en la corporación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses