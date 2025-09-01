Más Información

El empresario Efrén Ramírez Maldonado, ampliamente conocido en Puebla, fue en el interior de su domicilio en un aparente robo.

El propietario de las joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla, fue victimado por un grupo de que ingresaron de manera violenta a su residencia ubicada en el Fraccionamiento La Calera de la capital poblana.

Fueron vecinos del empresario quienes reportaron durante la madrugada de hoy a disparos al interior de la vivienda.

Según los primeros reportes, los delincuentes habían, pero terminaron asesinando al hombre de negocios; sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinan el motivo.

El sector empresarial lamentó el crimen y exigió a las autoridades estatales justicia.

"Expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación por la agresión contra Efrén Ramírez Maldonado, y exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato de este caso, así como el acceso a la justicia plena para sus familiares y allegados y que no quede impune", demandó la Confederación Patronal de la República Mexicana delegación Puebla (Coparmex).

Dicho centro empresarial reiteró su compromiso para trabajar en corresponsabilidad, para la construcción de un entorno donde prevalezcan la seguridad, el respeto a la vida y la certeza de la justicia.

Puebla se ubicó en el top ten de los estados con mayor violencia letal en el país, durante el primer semestre del presente año, según estudios de la organización México Evalúa.

El delito con la mayor incidencia fue el homicidio culposo, así como disputas por el robo de transportistas y tráfico de combustible.

En su último informe sobre violencia letal de enero-julio, ubicó a Puebla en lugar 10 de 32 estados con mil 510 eventos violentos y letales.

