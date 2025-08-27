Más Información

Culiacán, Sin. A 27 Agosto.- El recién electo como presidente del Módulo de Riego Taxtes, Francisco “N”, fue encontrado en el interior de una camioneta abandonada en la comunidad de Alhuete, en el municipio del Fuerte.

Las autoridades de seguridad pública del Fuerte fueron alertados por una a las líneas de emergencia que a un costado del libramiento que comunica a la carreta Oriente-Taxtes, se encontraba una camioneta Tacoma, color gris, en cuyo interior había una persona del sexo masculino muerto.

Peritos de la Fiscalía General del Estado que se presentaron en el sitio que permaneció en resguardo de la zona, pudo confirmar que la victima presentaba impactos de bala, por lo que procedieron a levantar el cuerpo y enviarlo a una casa funeraria para practicarle la necropsia de ley e integrar una carpeta de investigación por homicidio doloso.

